Roma la rabbia non si placa | Ranieri chiede concentrazione la Curva prepara l’abbraccio finale

Roma vive una situazione incandescente: la rabbia dei tifosi non si sopisce e Ranieri esorta la squadra a mantenere la concentrazione. Alla vigilia dell'incontro decisivo, la curva si prepara per un abbraccio finale, mentre al Fulvio Bernardini l'aria è tesa, segnata dalla delusione per l'ultimo episodio al Gewiss Stadium e dalle polemiche sollevate dal presidente Zappi.

Il giorno dopo non porta consiglio, almeno non a Trigoria. Anzi, al Fulvio Bernardini si respira un’aria ancora più tesa, quasi surreale, segnata dall’incredulità per l’ormai famigerato episodio del Gewiss Stadium e dalle dichiarazioni del presidente dell’AIA, Antonio Zappi, che hanno solo alimentato lo scontento giallorosso. Mister Ranieri, pur profondamente amareggiato, non ha alimentato pubblicamente la polemica. Ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, chi era presente ieri al centro sportivo racconta di un allenatore visibilmente furioso, convinto che ci sia una mancanza sistematica di uniformità nell’applicazione del VAR. Un’irritazione che affonda le radici non solo nell’ultimo episodio ma in un’intera stagione segnata da decisioni discutibili, al punto che la Roma aveva costruito un vero e proprio dossier sugli errori arbitrali subiti. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la rabbia non si placa: Ranieri chiede concentrazione, la Curva prepara l’abbraccio finale

