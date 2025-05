Roma incontro tra Sinner e Papa Leone XIV

Nella splendida cornice di Roma, Jannik Sinner ha vissuto una mattinata unica, incontrando Papa Leone XIV. Fresco della vittoria su Francisco Cerundolo agli Internazionali di Roma, il numero uno al mondo, insieme al presidente della FITP Angelo Binaghi, ha avuto l’onore di ricevere benedizioni e parole di incoraggiamento dal pontefice.

Mattinata diversa . Mattinata romana diversa per Jannik Sinner, impegnato in questi giorni con gli Internazionali di Roma, reduce dalla vittoria di ieri sera, 13 maggio, contro Francisco Cerundolo. Il numero uno al mondo, con il presidente della FITP, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti questa mattina, dal nuovo Pontefice, Leone XIV. Sinner era accompagnato anche dai genitori, presenti a Roma per il suo ritorno in campo. Il giocatore azzurro è apparso emozionato e sorridente così come Leone XIV, appassionato di tennis e invitato proprio da Binaghi ad assistere al torneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supertennis TV (@supertennistv) Sinner ha portato in omaggio una racchetta da tennis, con pallina e rivolgendosi a Leone ha detto: "Vuole giocare?". Il Papa, ridendo, ha indicato la sala e l'arredamento, ha replicato: "Lasciamo stare, qui meglio di no".

