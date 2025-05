Roma Enzo Maresca è sempre più vicino alla panchina giallorossa

Enzo Maresca si avvicina sempre di più alla panchina della Roma. Come anticipato dal Difforme, il tecnico è il principale candidato per la stagione 2025/26, con un contratto quadriennale in arrivo. Sarà un'opportunità per costruire un progetto solido e duraturo, sostenuto anche dalla fiducia di Claudio Ranieri.

Come aveva già scritto Il Difforme in tempi non sospetti, Enzo Maresca è il vero candidato per allenare la Roma a partire dalla stagione 2526. Per lui sarebbe pronto un quadriennale. Gli verrebbe dato il tempo necessario per costruire un progetto di lunga durata. Sul suo nome garantisce Claudio Ranieri che lo conosce benissimo e gli farebbe da ala protettiva, in particolar modo nei primi mesi nella Capitale

