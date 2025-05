Roma Dovbyk delude con le big | futuro in bilico

La Roma continua a cercare la svolta in una stagione complessa, ma Artem Dovbyk, atteso come il grande colpo da 40 milioni, delude quando conta di più. Contro l'Atalanta, l'attaccante ucraino non riesce a brillare, alimentando le preoccupazioni sul suo futuro nella Capitale e sulle difficoltà della squadra contro le big del campionato.

Un'altra partita importante, un'altra occasione mancata. Artem Dovbyk, il grande colpo da 40 milioni dell'ultima estate romanista, resta a secco e stavolta non solo nei gol, ma persino nei tentativi. Contro l'Atalanta, come accaduto troppo spesso durante la stagione, l'attaccante ucraino è rimasto impalpabile. Nessun tiro, nessuna traccia nel tabellino, solo una crescente sensazione d'inadeguatezza quando il livello si alza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Trigoria cominciano a domandarsi se il matrimonio tra l'ex Girona e la Roma debba davvero durare più di un anno. Il dato è allarmante. In 14 partite di campionato, Dovbyk non ha mai tirato in porta. Undici di queste sfide erano contro le prime dieci in classifica. Zero conclusioni totali nelle due sfide con Lazio e Atalanta, così come contro Como, Napoli e il Parma pre-Chivu.