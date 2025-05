Roma come una giungla | marciapiedi e parchi sono invasi dall' erba alta

Roma, una giungla di marciapiedi e parchi invasi dall'erba alta, vive una metamorfosi grazie alla campagna "RomaCuraRoma". Tra le trecentosessantacinque iniziative dei cittadini, spiccano quelle dedicate alla riqualificazione degli spazi pubblici. In questo contesto, chi si muove a piedi affronta una sfida quotidiana: la condivisione di spazi sempre più disagiati e trascurati.

Tra le trecentosessantacinque iniziative messe in campo dai cittadini, in occasione della campagna “RomaCuraRoma”, non sono mancate quelle volte alla riqualificazione dei marciapiedi. E non è un caso. Perché in questo momento, nella Capitale, chi si sposta a piedi è costretto a condividere il. 🔗Leggi su Romatoday.it