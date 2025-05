Roma al San Camillo debutta il robot microchirurgo

All'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, la microchirurgia entra in una nuova era con l'introduzione del robot microchirurgo. Questo innovativo sistema rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia, segnando la prima volta che un ospedale pubblico italiano adotta una tecnologia così all'avanguardia, promettendo interventi più precisi e sicuri.

(Adnkronos) – All'ospedale San Camillo Forlanini di Roma debutta il robot microchirurgo. "La microchirurgia compie un balzo nel futuro", annuncia la struttura capitolina. "Per la prima volta un ospedale pubblico italiano introduce l'ultima generazione di un robot interamente dedicato alla microchirurgia, progettato per affrontare procedure su strutture anatomiche piccolissime come arterie, vene e nervi, spesso .