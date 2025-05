Rom e Sinti una storia di resistenza al Circolo della Stampa l' evento commemorativo dell' A N P I

Il 15 maggio 2025, alle 17.00, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà un convegno commemorativo dell'ANPI Provinciale, per celebrare gli ottant'anni dalla liberazione e onorare la resistenza del popolo Rom e Sinti contro il nazismo. Un'occasione per riflettere sulla memoria, l'identità e il coraggio di chi ha lottato per la libertà.

L'ANPI Provinciale di Avellino ha organizzato un convegno per ricordare, a ottant'anni dalla liberazione, la resistenza al nazismo del popolo Rom e Sinti. L'appuntamento è alle 17.00 del 15 maggio 2025 al Circolo della Stampa in corso Vittorio Emanuele II, n°6.

Rom e sinti nella Resistenza, il podcast di Carta Roma al liceo Dante

Secondo roma.repubblica.it: Il documento destinato agli studenti affronta il tema dell'antiziganismo per contrastare gli stereotipi che disumanizzano tutta una comunità e per ricordare i ...

25 aprile, anche rom e sinti si batterono per la Resistenza: “Ora istituire una giornata in memoria del loro genicidio”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Tra i partigiani c’erano molti perseguitati politici (oggi riuniti nell’Anppia), come rom e sinti. Che questi abbiano partecipato al movimento di Resistenza è assodato da tempo, eppure in ...

Uno di noi. Rom e sinti nella Resistenza. Ascolta il podcast

Come scrive articolo21.org: Ma dalla loro storia emerge un dato inequivocabile ... hanno presentato “Uno di noi. Rom e sinti nella Resistenza“, un podcast di Danilo De Biasio. Uno di noi. Rom e sinti nella Resistenza è un ...

