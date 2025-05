Rollback al Teatro Trastevere dal 15 maggio

Dal 15 maggio, il Teatro Trastevere ospita "Rollback", un'opera che esplora la sorprendente riscoperta di sé stessa. Attraverso un viaggio di cambiamento profondo, il pubblico è invitato a riflettere su un'evoluzione lenta ma inarrestabile, il tutto condito da toni intensi, ironici e scanzonati. Una serata imperdibile che promette emozioni e risate.

Una inaspettata riscoperta di se stesso e un cambiamento lento, ma radicale, da cui sarà impossibile tornare indietro. Intenso e al contempo ironico e scanzonato,

