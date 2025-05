Roland Garros 2025 definite le wild-card | l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. Questo appuntamento sulla terra rossa si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con nuove promesse pronte a sfidare i grandi campioni.

In vista dell’inizio del Roland Garros 2025, il secondo slam della stagione tennistica, che come sempre si giocherà sui campi in terra rossa di Parigi, l’organizzazione del torneo, presieduta da Amelie Mauresmo, ha reso note le wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. L’evento, che si disputerà dal 25 maggio all’8 giugno prossimi, vedrà al via i migliori e le migliori tenniste del mondo, con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile, sino a vincere gli ambiti trofei del weekend delle finali. Nell’elenco delle wild card di quest’anno, figurano: il francese Richard Gasquet, che davanti al suo pubblico saluterà il tennis appendendo la racchetta al chiodo, e lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore del Roland Garros nel 2015, e al femminile le transalpine Léolia Jeanjean (numero 104 del mondo) e la statunitense Iva Jovic (17enne – 120 del mondo), con quest’ultima che arriva al main draw grazie agli scambi reciproci tra la federazione francese e quella statunitense. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

Lo riporta oasport.it: In vista dell’inizio del Roland Garros 2025, il secondo slam della stagione tennistica, che come sempre si giocherà sui campi in terra rossa di Parigi, l’organizzazione del torneo, presieduta da ...

Possibili sorprese al Roland Garros 2025 nel tabellone maschile

Riporta sport.attualissimo.it: Cresce l'attesa per il Roland Garros 2025, a maggior ragione considerando il ritorno di Sinner dopo la ripresa dell'attività a Roma per il numero uno al mondo. Il ...

Chi sono i protagonisti del Roland Garros 2025?

Lo riporta vnews24.it: Il record di Chris Evert: la regina di Parigi Se Nadal è il re del Roland Garros, la tennista Chris Evert è la regina ... principali favorite alla vittoria degli Open del Grande Slam 2025. Sinner ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roland-Garros eSeries torna per la quarta edizione

Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: Il torneo di eTennis più importante del mondo ritorna con la quarta edizione I migliori otto giocatori a livello Internazionale si sfideranno nel Gran Finale dal vivo sulla terra rossa virtuale del Roland-Garros Roland-Garros e BNP Paribas sono lieti di annunciare la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, competizione di eTennis giocata su Tennis World Tour 2.