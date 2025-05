Roiano ha finalmente la sua nuova piazza | Uno spazio verde nel quartiere VIDEO

Roiano celebra l'inaugurazione della sua nuova piazza, un polmone di verde nel quartiere. Situata nell'ex caserma della Polstrada, quest'area di 8000 metri quadrati è stata realizzata con un investimento di 1,5 milioni di euro e offre giochi per bambini e spazi accoglienti per la comunità. Un passo importante per la vita sociale del quartiere.

Questa mattina è stata inaugurata la nuova piazza di Roiano, che sorge nei circa 8000 metri quadrati dell'ex caserma della Polstrada. Il Comune ha speso complessivamente 1,5 milioni di euro per i lavori di allestimento degli spazi esterni, che sono stati dotati di giochi per bambini, un'area di. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Roiano ha finalmente la sua nuova piazza: "Uno spazio verde nel quartiere" (VIDEO)

