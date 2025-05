Rohan Dennis condannato a 17 mesi di carcere Cadono le accuse di omicidio della moglie

Il ciclista australiano Rohan Dennis è stato condannato a 17 mesi e 28 giorni di carcere per l'incidente mortale che ha coinvolto sua moglie, ma le accuse di omicidio sono cadute. Il tribunale di Adelaide ha accolto la difesa, applicando la sospensione condizionale della pena, offrendo a Dennis una possibilità di reintegro nella società.

Condannato a 17 mesi e 28 giorni di carcere dal tribunale di Adelaide, ma con l'applicazione della sospensione della pena (condizionale, ndr) dopo l'accettazione della tesi portata avanti dalla difesa di Rohan Dennis. Il ciclista australiano, che il 30 dicembre 2023 ha investito e ucciso la moglie Melissa Hoskins alla guida di un auto, aveva affermato di "aver creato un rischio di danno" tenendo però lontano dalla sua figura l'accusa di omicidio colposo. Una motivazione "incontrata" anche dagli organi giudicanti che, nella loro valutazione, hanno tenuto conto del profondo dispiacere di Dennis che ora si trova peraltro nella condizione di genitore single con due bambini piccoli. Ricostruita la dinamica dei fatti, che avrebbe visto – in seguito a un litigio coniugale – Melissa Hoskins aggrapparsi al cofano dell'auto e cercare di aprire la portiera mentre Dennis cercava di allontanarsi guidando a bassa velocità, queste sono state le dichiarazioni del giudice Ian Press: "Ciò che è accaduto dopo non costituisce la base dell'accusa, poiché l'accusa accetta che, a sua insaputa, sua moglie si sia aggrappata all'auto mentre lei accelerava lungo la strada.

