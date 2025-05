Rodrygo Real Madrid | è crisi totale! Un grande talento nel mirino della critica Cosa è successo?

Rodrygo Goes, talentuoso attaccante del Real Madrid, si trova al centro di una tempesta mediatica. Dopo un inizio promettente, la stagione 2024-2025 ha messo in luce una serie di alti e bassi che hanno attirato le critiche. Cosa è successo al 'Rayo' brasiliano, eroe delle notti europee? Scopriamo le ragioni della sua crisi attuale.

Rodrygo, Ombre sulla Stella: La "Crisi" del Brasiliano al Real Madrid Sotto la Lente della Stampa Internazionale. Un Talento Innegabile, Ma una Stagione 2024-2025 Tra Alti e Bassi Rodrygo Goes, il "Rayo" brasiliano, eroe di tante notti europee per il Real Madrid, sta attraversando una stagione 2024-2025 più complessa del previsto. Nonostante il suo talento

Calcio: crisi Real, Rodrygo vuole andare via

Crisi Real Madrid, annata senza trofei. Ancelotti via e un big ha chiesto la cessione

Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale: Pachuca battuto 3-0 con Mbappè, Rodrygo e Vinicius

Il Real Madrid ha conquistato la Coppa Intercontinentale, battendo il Pachuca 3-0 nella finale di Lusail, in Qatar.