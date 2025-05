Il Napoli cerca di colmare le proprie ambizioni con un colpo da sogno: Rodrygo del Real Madrid. I tifosi sognano ad occhi aperti, ma la concorrenza è agguerrita. Con un budget faraonico da 150 milioni, la squadra partenopea spera di portare l’esterno brasiliano in azzurro. La frase che ha acceso l’entusiasmo è solo un indizio...

Il Napoli lavora sul mercato ed ora sogna il grande colpo di mercato: l’esterno del Real Madrid può vestirsi d’azzurro, c’è un indizio che entusiasma i tifosi Rodrygo al Napoli, la frase che fa sognare i tifosi: occhio alla concorrenza – SerieAnews Un mercato faraonico, un budget da almeno 150 milioni che possono arrivare fino a 180-200. Il Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato vuole fare le cose in grande e sembra non voler badare a spese. De Laurentiis ha dato mandato al ds Manna di costruire una squadra forte, all’altezza di poter competere sia in Serie A che in Champions League con la qualificazione alla prossima edizione già aritmetica. E così, se da un lato la concentrazione è massima per lo scudetto, dall’altro il direttore sportivo azzurro lavora già da tempo su tutte le possibili opzioni. 🔗Leggi su Serieanews.com