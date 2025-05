Rodolfo Fiesoli morto il guru di Forteto fu condannato per abusi Le vittime | La setta continua i suoi deliri

Rodolfo Fiesoli, noto come il "Profeta" e fondatore della comunità de Il Forteto, è morto all'età di 84 anni. Condannato nel 2017 per abusi sessuali su minori, il suo operato ha profondamente segnato le vittime, mentre la setta da lui guidata continua a diffondere le sue pericolose ideologie. La sua figura riaccende i riflettori su un capitolo buio della nostra società.

Era stato condannato in via definitiva il 27 dicembre 2017 l’uomo che si faceva chiamare il Profeta, si atteggiava a guru ma era un pedofilo. Rodolfo Fiesoli, 84 anni, è morto. Spacciava un nuovo modo di intendere la famiglia – una comune dove le donne stavano separate dagli uomini -che per i giudici non era altro che la tana dell’orco del Forteto. In quella comunità da lui fondata nel Mugello, a Vicchio (Firenze), il tribunale dei minori dava in affidamento giovanissimi con realtà familiari complesse. Giovanissimi che diventavano maltrattamenti e abusi sessuali su minori e a Fiesoli, era stata inflitta una condanna definitiva a 14 anni e 10 mesi. L’anziano è deceduto nella rsa in provincia di Padova dove si trovava in detenzione domiciliare per scontare la condanna. I reati avvenuti al Forteto erano contestati anche i suoi principali e più fedeli collaboratori. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it