Rocio Munoz Morales imbarazzo a ‘La volta buona’ | il retroscena su Raoul Bova

Rocio Munoz Morales ha svelato un retroscena inaspettato sulla sua relazione con Raoul Bova durante la sua apparizione a "La volta buona". L'attrice e conduttrice spagnola ha condiviso le sfide affrontate all'inizio della sua carriera, rivelando aneddoti che mettono in luce il suo percorso professionale e personale.

(Adnkronos) – Rocio Munoz Morales si è lasciata scappare un dettaglio curioso sulla sua relazione con Raoul Bova. Ospite oggi, mercoledì 14 maggio, a 'La volta buona', l'attrice e conduttrice televisiva ha raccontato le difficoltà che ha avuto agli inizi della sua carriera quando dalla Spagna si è trasferita in Italia, senza conoscere la lingua. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rocio Munoz Morales, imbarazzo a 'La volta buona': il retroscena su Raoul Bova

Da msn.com: (Adnkronos) - Rocio Munoz Morales si è lasciata scappare un dettaglio curioso sulla sua relazione con Raoul Bova. Ospite oggi, mercoledì 14 maggio, a 'La volta buona', l'attrice e conduttrice televisi ...

“Facevamo l’amore in inglese”: Rocio svela i dettagli intimi con Bova

Scrive msn.com: Ospite in tv a 'La Volta Buona', Rocio Munoz Morales ha parlato della sua storia d'amore con Raoul Bova svelando anche dettagli "piccanti".

Rocio munoz morales e raoul bova: quando la comunicazione tra loro era tutta in inglese sul set di immaturi

Si legge su gaeta.it: Rocio Munoz Morales racconta le difficoltà linguistiche e culturali affrontate in Italia durante le riprese di Immaturi - Il viaggio, e svela come è nata la storia d’amore con Raoul Bova.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: nessuna crisi, l'attrice smentisce sui social

Le voci su una presunta crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono diffuse dopo che l'attrice è stata vista a Roma in compagnia di un altro uomo.