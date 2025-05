Rocio a La volta buona smentisce la crisi con Raoul Bova | Abbiamo fatto l’amore in inglese

Rocio Munoz Morales, ospite di Caterina Balivo a "La volta buona", smentisce voci di crisi con Raoul Bova. Durante l'intervista, dedicata alla promozione del suo nuovo spettacolo "Contrazioni pericolose", l'attrice e ballerina ha aperto un importante capitolo sulla sua vita privata, rivelando dettagli inediti e affettuosi sulla loro relazione.

Rocio Munoz Morales è tornata in tv, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, per promuovere il suo nuovo spettacolo teatrale, Contrazioni pericolose. L’intervista è stata però anche occasione per indagare più a fondo sulla sua vita privata e l’attrice e ballerina non ha esitato a condividere alcuni dettagli piccanti della sua lunga relazione con Raoul Bova. Rocio Munoz Morales a La volta buona parla di Raoul Bova. Dalla famiglia amorevole e unita agli esordi come corista muta di Julio Iglesias, Rocio Munoz Morales ha svelato alcuni retroscena sulla sua sfera più intima e sulla carriera a La volta buona. Nessun riferimento alla chiacchierata e presunta crisi con Raoul Bova, anzi. Sembra che vada tutto bene nella coppia, ormai legata da oltre dieci anni. Rocio ha ricordato gli inizi di questo amore, sbocciato sul set del film Immaturi-Il viaggio. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rocio a La volta buona smentisce la crisi con Raoul Bova: “Abbiamo fatto l’amore in inglese”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rocio Munoz Morales: «All'inizio io e Raoul Bova facevamo l'amore in inglese. L'italiano? Me l'ha insegnato Giorgia»

Come scrive leggo.it: "Contrazioni pericolose" è il nuovo spettacolo di cui Rocio Munoz Morales è protagonista. L'attrice lo ha presentato a La Volta Buona invitando il pubblico ad andarla ...

Rocio Munoz Morales si commuove per il padre ma resta il dubbio sulla crisi con Raoul Bova

Si legge su ultimenotizieflash.com: Rocio Munoz Morales a La volta buona si commuove per il padre ma non dice molto su Raoul Bova. La crisi è confermata?

Raoul Bova e Rocio Munoz, aria di crisi? L'attrice smentisce: «Tutte frottole inventate!»

msn.com scrive: A smentire questa voce è la stessa Rocío Muñoz ... ultimo numero in edicola di Gente che mostrano i due attori scuri in volta, senza il loro solito sorriso. Senza essere più complici come ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovi Kit Retrò disponibili per FIFA 22 e VOLTA FOOTBALL

Saranno disponibili dal 24 Marzo per FUT 22 e VOLTA FOOTBALL, per dare un look da ritorno al passato alla tua squadra del cuore.