Roccapiemonte voucher inutilizzabili per due bambini autistici | Inclusione solo sulla carta

A Roccapriemonte, due bambini autistici si trovano costretti a rinunciare ai voucher sportivi a loro assegnati, evidenziando l’insufficienza di supporti specializzati per garantire una reale inclusione. Questo caso pone in luce le criticità di un sistema che, pur proclamando l'inclusività, non riesce a tradurre le intenzioni in azioni concrete e praticabili.

Bambini con disturbi dello spettro autistico costretti a rinunciare ai voucher sportivi, regolarmente ottenuti, per mancanza di una figura specializzata che potesse consentirne la reale fruizione e la tanto sbandierata inclusione. «Prima di rendere pubblica questa vicenda, nell'assoluto.

Roccapiemonte, voucher inutilizzabili per due bambini autistici: “Inclusione solo sulla carta”

Si legge su salernotoday.it: La denuncia della consigliera Trezza: "Costretti a rinunciare per assenza di figure specializzate, il Comune abbandona le famiglie" ...

