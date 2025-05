Roberto Stellone e la sfida playoff | Vis Pesaro pronta per il secondo round contro il Rimini

Roberto Stellone è pronto a guidare la Vis Pesaro nel secondo round playoff contro il Rimini. Se da un lato si fa sentire la fatica, dall'altro c'è l'obiettivo da raggiungere. L'allenatore potrebbe mantenere la stessa formazione vista domenica scorsa, ma dovrà valutare attentamente le energie dei suoi giocatori per affrontare questa sfida cruciale.

Pensa alla fatica, ma anche al traguardo da raggiungere Roberto Stellone. L'allenatore della Vis Pesaro per il secondo round in Romagna questa sera potrebbe decidere di non toccare l'undici che domenica scorsa ha dato del filo da torcere al Rimini. Ma ci sono le energie da dosare alla perfezione considerando che nel primo round contro i romagnoli sono stati tanti i giocatori della Vis che hanno accusato la fatica. "Per noi sarà la quarta partita in dieci giorni – ricorda alla vigilia – ma va bene così. Valuterò chi avrà recuperato al meglio, poi scioglierò gli ultimi dubbi. Sappiamo di avere ancora meno tempo rispetto a qualche giorno fa e un solo risultato a disposizione, ma non è impossibile". Ha fiducia il tecnico della Vis, soprattutto dopo aver riviso il match dell'andata. "Abbiamo giocato un'ottima gara – dice – Benissimo nel primo tempo nel quale abbiamo concesso un solo tiro al Rimini.