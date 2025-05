Roberta Vinci | Roma ha un sapore diverso Sinner mi ha sbalordito è il grande trascinatore Musetti? A me la rivalità interna ha fatto bene

Roberta Vinci, icona del tennis italiano, si distingue non solo per i suoi straordinari successi nel singolare e nel doppio, ma anche per il legame profondo con Roma, una città che le ha sempre regalato emozioni uniche. In questa intervista, condivide le sue riflessioni sui giovani talenti come Sinner e Musetti, e sulla rivalità che stimola la crescita nel tennis.

È stata numero 1 al mondo in doppio e numero 7 in singolare, in carriera ha vinto 35 titoli WTA nelle due discipline, tra cui tutti i tornei dello Slam, una serie di successi che le hanno permesso di aggiungere il suo nome tra le leggende del tennis e dello sport italiano: Roberta Vinci si racconta tra passato e presente. L'ex tennista, oggi talent di Eurosport, ha ricordato la sua storica vittoria agli Internazionali d'Italia in coppia con Sara Errani nel 2012 e alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, come il successo contro l'allora numero uno al mondo Serena Williams, a Flushing Meadows: "È stata la mia vittoria più bella", racconta la campionessa tarantina. E non è mancato un commento sul panorama tennistico attuale, con tre tennisti italiani nelle top 10 ATP e WTA: " Sinner è il trascinatore.

Roberta Vinci: "Roma ha un sapore diverso. Sinner mi ha sbalordito, è il grande trascinatore. Musetti? A me la rivalità interna ha fatto bene"

INTERVISTA ESCLUSIVA - Roberta Vinci analizza gli Internazionali 2025 in corso a Roma, da lei vinti con Errani nel 2012. Il suo commento su Sinner, Musetti e Paolini

