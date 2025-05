robert f kennedy jr nuota insieme ai nipotini in una fogna a cielo aperto escursione per la festa della mamma

Robert F. Kennedy Jr. ha scelto una festa della mamma indimenticabile, portando i nipotini a fare un bagno in Rock Creek, un'area nota per le sue acque contaminate. Nonostante il divieto di balneazione vigente da cinquant'anni, il segretario alla Salute USA ha condiviso foto della loro "escursione" in una fogna a cielo aperto, sollevando polemiche e preoccupazioni.

Per la festa della mamma sceglie di fare una scampagna con la famiglia, e di fare il bagno. Dove? In acque contaminate dove vige da 50 anni divieto di balneazione. Il segretario alla Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., ha pubblicato foto di sé e dei suoi nipotini mentre nuotano in Rock Creek, un torrente di Washington noto per essere contaminato da scarichi fognari e batteri pericolosi come l’ Escherichia coli. La balneazione in tutti i corsi d’acqua della capitale è vietata da oltre 50 anni, ma Kennedy ha scelto di immergersi comunque durante una gita con la famiglia, ignorando gli avvisi delle autorità sanitarie. “ Rock Creek presenta alti livelli di batteri e altri agenti patogeni infettivi che rendono il nuoto, il guado e altri contatti con l’acqua un pericolo per la salute umana (e degli animali domestici)”, ha scritto il National Park Service sul suo sito web, aggiungendo che “tutti i corsi d’acqua del distretto sono soggetti al divieto di balneazione”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it