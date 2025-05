Robert De Niro premiato a Cannes da Leonardo DiCaprio l’attacco a Trump | “Autocrate e fascista”

Durante la cerimonia d'apertura del Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha premiato Robert De Niro con la Palma d'oro onoraria alla carriera. L'attore ha colto l'occasione per criticare Donald Trump, definendolo "autocrate e fascista", e denunciando le sue politiche che, secondo lui, minano la creatività e la cultura.

Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d'oro onoraria alla carriera a Robert De Niro alla cerimonia d'apertura del Festival. L'attacco a Donald Trump: "Abbiamo un presidente filisteo che ha imposto un prezzo alla creatività, con i dazi doganali. Questi attacchi sono inaccettabili e riguardano tutto il mondo". 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Robert De Niro premiato a Cannes da Leonardo DiCaprio, l’attacco a Trump: “Autocrate e fascista”

Da fanpage.it: Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d'oro onoraria alla carriera a Robert De Niro alla cerimonia d'apertura del Festival ...

Primo giorno al festival di Cannes: Robert De Niro premiato con la Palma d'Oro onoraria

Scrive msn.com: 78esima edizione del festival di Cannes che ha richiamato gran parte del mondo del cinema. A De Niro la Palma d'Oro onoraria View on euronews ...

Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera: a premiarlo Leonardo DiCaprio

Si legge su msn.com: Il Festival di Cannes 2025 si apre già nel migliore dei modi. Mentre l'Italia, e in particolare Napoli, attende con ansia l'esordio in concorso di Mario Martone con il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Zero Day: Robert De Niro protagonista della nuova miniserie thriller su Netflix

Netflix si appresta a lanciare "Zero Day", una miniserie thriller che vede come protagonista Robert De Niro, leggenda del cinema, nel ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti.