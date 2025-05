Robert De Niro ha paura della morte | Ma non ho scelta Intanto gioca con Tarantino e DiCaprio

Robert De Niro, icona del cinema, affronta la paura della morte mentre si diverte a lavorare con Tarantino e DiCaprio. Al Festival di Cannes 2025, il leggendario attore ha ricevuto la Palma d'onore alla carriera, incantando il pubblico con una standing ovation. Oggi, il clima è elettrico al Rendez Vous in sala Debussy, ma...

Robert De Niro è la star indiscutibile del Festival di Cannes 2025. Ieri alla cerimonia d'apertura della 78^ edizione del festival, dove ha ricevuto la Palma d'onore alla carriera, il pubblico l'ho ha accolto con una standing ovation. Oggi, al Rendez Vous in sala Debussy, l'ovazione è da stadio: mancavano solo le sciarpe con il nome della leggenda del cinema. Robert De Niro va dritto contro Trump a Cannes: «L'arte è minaccia per autocrati e fascisti» X Leggi anche › Ci siamo! Tutto sul Festival di Cannes 2025: le star, i film in concorso, la giuria e il cinema italiano Robert De Niro a Cannes 2025. Il documentario sul padre pittore omosessuale. L'attore premio Oscar dialoga con il regista e artista JR, con il quale sta girando il documentario su suo padre dal titolo The Past Goes Fast, ancora in lavorazione.