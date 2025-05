robert de niro e l oscar del luogo comune

Robert De Niro, amato e celebrato, rappresenta un'icona del cinema. Con due Oscar e nove candidature, la sua carriera è costellata di ruoli indimenticabili. Da Vito Corleone a Rupert Pupkin, ogni performance ha lasciato un segno: ma quanto influenzano i luoghi comuni la sua immagine? Scopriamo insieme il paradosso di un talento senza tempo.

Roma, 14 mag – Robert De Niro è (stato) un ottimo attore. E su questo, non ci piove. Candidato nove volte al Premio Oscar, ha ricevuto l’ambito riconoscimento in due occasioni. Miglior attore non protagonista nel 1975, un giovane Vito Corleone ne Il Padrino – Parte II, interprete principe sei anni più tardi in Toro Scatenato, il film in cui l’ottuagenario cresciuto a Little Italy vestì i panni del pugile Jake LaMotta. Così alla cerimonia d’apertura del Festival di Cannes, evento arrivato all’edizione numero settantotto, ha ricevuto dalle mani di Leonardo DiCaprio la Palma d’oro alla carriera. L’italo-americano più giovane ha definito il newyorchese «un esempio, un modello. Non era solo un altro grande attore. Era l’attore». La specialità dialettica della sinistra al caviale. Riconoscimenti lavorativi e applausi della platea più che meritati, non c’è che dire. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it