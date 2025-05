Robert De Niro al Festival di Cannes 2025 | Siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo

Robert De Niro, premiato con la Palma d'oro al Festival di Cannes 2025, ha tenuto un discorso appassionato in difesa della democrazia. Con fermezza, ha dichiarato che noi siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo, sottolineando l'importanza di combattere per la libertà e i diritti umani.

Robert De Niro ha ricevuto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2025 e ha colto l'occasione per difendere la democrazia in un discorso appassionato. 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robert De Niro al Festival di Cannes 2025: «Siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Robert De Niro al Festival di Cannes 2025: «Siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo»

Segnala vanityfair.it: Robert De Niro ha ricevuto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2025 e ha colto l'occasione per difendere la democrazia in un discorso appassionato.

A Cannes De Niro, emozione con l'abbraccio con DiCaprio

ansa.it scrive: L'urlo di Robert De Niro in difesa della libertà e del cinema sovrasta gli applausi che il Grand Theatre Lumiere tributano al mito assoluto del grande schermo premiato con la Palma d'oro onoraria.

Cannes 2025, l'apertura del festival con la Palma d'Oro a Robert De Niro

mymovies.it scrive: Al via la 78esima edizione con la presentazione della giuria capitanata da Juliette Binoche. E il cinema ancora una volta si espone: alla cerimonia lo sguardo è rivolto a Gaza e all'Ucraina. E De Niro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Zero Day: Robert De Niro protagonista della nuova miniserie thriller su Netflix

Netflix si appresta a lanciare "Zero Day", una miniserie thriller che vede come protagonista Robert De Niro, leggenda del cinema, nel ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti.