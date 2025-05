Rivoluzione Napoli via per 30 milioni | Conte spiazzato

Il Napoli è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione, con un giocatore in procinto di lasciare il club per 30 milioni di euro. Antonio Conte si trova spiazzato da questa notizia; il suo futuro sulla panchina partenopea potrebbe dipendere dalle ambizioni della società. Il calciomercato estivo si preannuncia decisivo per il destino del club.

Pronta una rivoluzione in casa Napoli con un calciatore pronto ad andare via per 30 milioni di euro, Conte spiazzato dalla notizia Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli dipenderà fortemente anche da quanta voglia ha il club di diventare grande. Il calciomercato estivo dirà tanto degli azzurri, con Manna pronto a far sorridere nuovamente il tecnico e non commettere errori come accaduto in inverno. Sul tavolo ci sono diverse questioni di cui discutere, ma la rosa è la priorità. Bisognerà costruire una squadra forte e all’altezza di competere su più fronti. Conte lo sa bene e suona la carica, ma un’ultima ora spiazza tutti. Una delusione come gennaio varrebbe a dire addio, dopo un’annata grintosa passata insieme. Napoli, bomba dalla Spagna: Olivera seguito dal Cholo. A fine stagione in casa Napoli ci saranno delle riflessioni in merito al futuro di alcuni calciatori. 🔗Leggi su Spazionapoli.it