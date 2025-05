RivieraBanca Rimini domina Valtur Brindisi | Tomassini e Johnson protagonisti

RivieraBanca Rimini si impone con decisione su Valtur Brindisi, chiudendo il match con un punteggio di 78 a 67. Protagonisti indiscussi sono Tomassini e Johnson, che con le loro prestazioni hanno guidato la squadra verso una vittoria fondamentale. Una partita avvincente che ha messo in luce il talento e la determinazione dei giocatori riminesi.

RIVIERABANCA RIMINI 78 VALTUR BRINDISI 67 RIMINI: Robinson 11 (45, 02), Marini 9 (24, 15), Anumba 2 (12, 02), Johnson 18 (58, 24), Simioni 4 (23, 01), Grande (02, 01), Tomassini 18 (57, 25), Conti 4 (22, 01), Masciadri 5 (12, 13), Camara 7 (24), Sankare ne, Amaroli ne. All.: Dell’Agnello. BRINDISI: Calzavara 7 (25, 15), Brown 13 (47, 17), Radonjic (01), Ogden 24 (68, 34), Vildera 10 (59), Laquintana 5 (11, 13), Arletti (01 da tre), Fantoma, Del Cadia 8 (22), Buttiglione ne. All.: Bucchi. Arbitri: Foti, Pellicani e Coraggio. Parziali: 16-21, 37-42, 61-60. Note: tiri liberi Rimini 1215, Brindisi 914. Rimbalzi Rimini 31 (Johnson 9), Brindisi 31 (Ogden 8). Assist Rimini 13 (Robinson e Tomassini (4), Brindisi 15 (Calzavara 5). Un travolgente secondo tempo e un Tomassini da sogno lanciano RivieraBanca verso il 2-0 nella serie. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RivieraBanca Rimini domina Valtur Brindisi: Tomassini e Johnson protagonisti

