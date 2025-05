Ritorno di fiamma per Zirkzee | l’Inter ha già un piano per riportarlo in Italia

...vista della prossima stagione. Zirkzee, giovane talento con grandi potenzialità, potrebbe rappresentare un'opzione interessante per l'Inter, che mira a rinforzare la propria linea d'attacco. Con già un piano in atto, i nerazzurri puntano a riportare il calciatore in Italia, dove potrebbe finalmente esprimere al meglio le sue qualità.

Il mercato dell’Inter inizia a prendere forma, e uno dei nomi che torna improvvisamente di moda è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, reduce da una stagione deludente al Manchester United, è di nuovo nel mirino dei nerazzurri, che cercano soluzioni per potenziare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Classe 2001, Zirkzee ha vissuto un’annata complicata in Premier League, chiusa con 7 gol in 48 presenze, molte delle quali da subentrato. Ma il suo talento non è mai stato messo in discussione, e la Serie A rappresenta per lui un territorio già conosciuto. Il giovane attaccante ha già lasciato il segno in Italia, vestendo la maglia del Bologna, dove ha mostrato le sue qualità di finalizzatore e assist-man. Il Manchester United, dopo averlo prelevato dal club felsineo per 40 milioni di euro, è pronto a voltare pagina, complici anche le difficoltà incontrate da altri acquisti, come Hojlund, che non ha rispettato le aspettative. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Ritorno di fiamma per Zirkzee: l’Inter ha già un piano per riportarlo in Italia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, ritorno di fiamma con Zirkzee: idea prestito con diritto di riscatto

Scrive sportpaper.it: L’ Inter, impegnata nel finale di stagione, con la possibilità di vincere lo scudetto e con la testa anche già in finale di Champions League, guarda anche futuro mercato. L’attacco dei nerazzurri ...

Inter, ritorno di fiamma per Zirkzee: Ausilio studia la formula giusta

Riporta informazione.it: Advertising Sebbene la stagione dell’Inter sia tutt’altro che conclusa, con la formazione di Simone Inzaghi impegnata sia nella lotta Scudetto che nella finale di Champions League, la dirigenza ha già ...

Cosport - Zirkzee, adesso spunta l'Inter

Segnala tuttojuve.com: L'esonero di Thiago Motta da parte della Juventus ha praticamente spento le voci di mercato che avrebbero voluto Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Manchester United nel ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, 19.749 nuovi casi e 376 vittime : Ritorno a normalità in 7-15 mesi

Sono 19.749 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 6mila in più in 24 ore, 3.101.093 da inizio pandemia.