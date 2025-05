Rita Poggi abbiamo ancora attrezzi camino di allora

Rita Poggi ricorda con angoscia l'orribile mattino del 13 agosto 2007, quando la vita le è stata stravolta dalla tragica morte della figlia Chiara. Tra i ricordi, l'attizzatoio, un attrezzo del camino che simboleggia il legame con quel passato e la ricerca della verità sull'arma del delitto nella loro abitazione di Garlasco.

"Tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora". L'attizzatoio "che avevamo allora c'è ancora adesso". Così Rita Poggi sulla ricerca dell'arma utilizzata la mattina del 13 agosto 2007 per uccidere la figlia Chiara nella loro abitazione di Garlasco. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rita Poggi, abbiamo ancora attrezzi camino di allora

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rita Poggi, abbiamo ancora attrezzi camino di allora

Come scrive ansa.it: "Tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora". L'attizzatoio "che avevamo allora c'è ancora adesso". Così Rita Poggi sulla ricerca dell'arma utilizzata la mattina del 13 agosto 2007 per uccidere la f ...

Genitori di Chiara Poggi, Stasi condannato in via definitiva

Si legge su ansa.it: Ci sono delle sentenze e non dovrebbe esprimere dei pareri. Fino adesso è lui il condannato": è quanto ha detto Rita Poggi, la madre di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, intervistata con il ...

Quarto Grado, i genitori di Chiara Poggi: "Ecco perché sappiamo che l'assassino è Alberto Stasi"

Come scrive iltempo.it: Andrea Sempio non c'entra niente con il delitto della figlia, Chiara Poggi, compiuto oltre ogni ragionevole dubbio dall'allora fidanzato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".