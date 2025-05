Risultati Coppa Italia Milan-Bologna 0-1 | tabellino e marcatori | News

Nella finale di Coppa Italia 2024-2025, il Milan ha affrontato il Bologna allo stadio Olimpico in una sfida entusiasmante. Scopri il tabellino completo, i marcatori e i momenti salienti del match che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino al fischio finale. Ecco tutti i dettagli e le news sulla partita.

Il tabellino completo di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia 2024-2025: i numeri di quanto accaduto nel match dello stadio Olimpico

Cosa riportano altre fonti

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: Ndoye regala la vittoria ai rossoblu 51 anni dopo l'ultima volta

Si legge su ilmattino.it: Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con il gol che alla fine è risultato decisivo. La reazione dei rossoneri ...

Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1. Ndoye mette ko il Diavolo

Secondo sport.quotidiano.net: Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan. Per ...

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

tg24.sky.it scrive: I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

