Ristori alle imprese c’è il bando Per ogni beneficiario 2 500 euro

Il Comune di Castel Maggiore annuncia l'apertura del bando per ristorare le imprese colpite dall'alluvione di ottobre. Ogni beneficiario potrà richiedere un contributo di 2.500 euro. Possono partecipare piccole imprese, artigiani e liberi professionisti attivi al momento dell'evento. Le domande possono essere presentate a partire da ieri.

Il Comune di Castel Maggiore segnala che da ieri è possibile partecipare al bando che consente di chiedere un contributo comunale alle imprese colpite dall’ alluvione dell’ottobre scorso. Beneficiari del contributo sono piccole imprese, artigiani e liberi professionisti in attività al momento dell’esondazione che hanno subito un danno all’attività causato dall’esondazione del Navile, avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 ottobre scorsi. Danno che deve essere stato accertato da verbale di sopralluogo da parte dei tecnici comunali da cui risulti infatti l’inondazione dei locali. L’importo del contributo sarà di euro 2.500 per beneficiario e sarà forfettario e indipendente dal reale ammontare dei danni subiti. I requisiti saranno attestati dal legale rappresentante dell’attività, ferma restando la possibilità dell’amministrazione di procedere a verifica delle dichiarazioni rilasciate con revoca del beneficio ne caso si accertasse la falsa dichiarazione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristori alle imprese, c’è il bando. Per ogni beneficiario 2.500 euro

