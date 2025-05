Risse con oggetti contundenti e giovani feriti chiusa nota discoteca in provincia di Viterbo

Una discoteca nella provincia di Viterbo è stata temporaneamente chiusa per sette giorni dopo una serie di risse violente tra giovani, in cui sono stati coinvolti oggetti contundenti. Gli incidenti hanno provocato diversi feriti, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico nella zona. Le autorità stanno indagando sui fatti.

Una discoteca nella provincia di Viterbo è stata chiusa per sette giorni a causa di episodi di aggressione tra giovani. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Risse con oggetti contundenti e giovani feriti, chiusa nota discoteca in provincia di Viterbo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino, rissa tra ventenni in centro: ragazzo ferito da una lama

Da ilmattino.it: Rissa in via De Concilij tra giovani ventenni al termine dei festeggiamenti per la premiazione dell'Avellino in Serie B che si svolgevano dall'altra parte della città. Coinvolti ...

DUE RISSE IN POCHI GIORNI A TAVERNELLE TRA BANDE GIOVANILI: FERITI E DENUNCIATI. LA FRAZIONE NON VUOLE DIVENTARE IL BRONX DELLA VALNESTORE

Scrive primapaginachiusi.it: si siano verificate ben due risse e tutte e due hanno visto il coinvolgimento di diversi giovani. Il fatto che siano spuntati oggetti contundenti come i manganelli, fa pensare che ci sono giovani che ...

Avellino, rissa in via De Concilij: lite dopo aver rischiato di investire un giovane

Secondo ilmattino.it: Si fa più chiara la dinamica di quanto accaduto in via De Concilij nella notte tra sabato e domenica. È scoppiata una rissa che ha coinvolto tre ventenni. La visione delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro,? 5Way, una realt? creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.