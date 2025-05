Rissa tra extracomunitari a Crotone 4 uomini arrestati per tentato omicidio | cosa ha scatenato l' aggressione

A Crotone, una violenta rissa tra extracomunitari ha portato all'arresto di quattro uomini tunisini, accusati di tentato omicidio. Gli scontri sono avvenuti in Piazza Pitagora e hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, spingendo le autorità a implementare misure di prevenzione per evitare ulteriori conflitti nella zona.

Quattro tunisini arrestati a Crotone per tentato omicidio dopo una rissa in Piazza Pitagora. Misure di prevenzione per garantire sicurezza.

