Rissa fuori dal bar quattro denunciati per aver accoltellato tre maranza

Nella notte del 31 maggio 2022, una violenta rissa fuori dal "Prince Lounge Bar" di Spresiano ha portato alla denuncia di quattro individui. L'episodio ha visto tre giovani di origine marocchina, soprannominati "maranza", aggrediti con coltellate e un taser, riportando ferite all'addome e al torace in un crescendo di violenza in piazza Rigo.

Al culmine di una violentissima rissa, scoppiata nella notte del 31 maggio 2022 in piazza Rigo a Spresiano, all'esterno del locale "Prince Lounge Bar", hanno aggredito con coltelli e perfino con un taser, tre giovani "maranza" di origine marocchina, colpiti da coltellate all'addome e al torace.

