Rischio idrogeologico per temporali | allerta meteo gialla in tutta la Puglia

Allerta meteo "gialla" in Puglia per il rischio idrogeologico. A partire da domani, giovedì 15 maggio, un'intensa ondata di piogge e temporali interesserà la regione per le successive 24-36 ore. Il dipartimento regionale della Protezione civile avverte della possibilità di precipitazioni sparse, con prevalenza di rovesci e temporali. Prestate attenzione e adottate le necessarie precauzioni.

Pioggia e temporali in arrivo in Puglia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

