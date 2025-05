Riqualificazione energetica | la proroga è fino al 2027

La riqualificazione energetica è un passo fondamentale verso un futuro sostenibile. Con la proroga delle agevolazioni fino al 2027, le spese sostenute nei prossimi due anni beneficeranno di detrazioni del 36% per la casa principale e del 30% per le seconde abitazioni, incentivando così investimenti per una migliore efficienza energetica.

L'AGEVOLAZIONE. Per le spese sostenute nel corso dei prossimi due anni le detrazioni scendono al 36% (casa principale) e al 30% (extra prima casa).

