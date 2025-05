Riorganizzazione 118 il sindacato Nursind contrario | Si estende il modello emiliano

Il sindacato Nursind della Romagna, rappresentante degli infermieri di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna, si oppone fermamente alla riorganizzazione del servizio 118. Questa riforma, che mira a sostituire parte del personale sanitario con figure tecniche o volontarie su alcune ambulanze, suscita preoccupazioni per la qualità dell'assistenza e la sicurezza dei pazienti.

