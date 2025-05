Rinnovo CCNL 2022 24 Anief chiede più equità | ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’

Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24. Il presidente Marcello Pacifico chiede un adeguamento degli stipendi e l'introduzione dei buoni pasto per il personale della Scuola e delle Università, evidenziando le necessità economiche del settore.

