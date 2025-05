Rinnovata la campagna di screening gratuita per i cittadini di Peccioli

Il Comune di Peccioli lancia una nuova campagna di screening gratuita per i cittadini, in risposta al successo della precedente iniziativa. Con il supporto di Belvedere Spa, l'amministrazione ribadisce il proprio impegno per la salute della comunità, offrendo un'opportunità preziosa per monitorare il benessere dei cittadini.

