Rinforzo per la polizia locale Arriva il nuovo ufficio mobile

La polizia locale di Calderara potenzia la sua presenza sul territorio con un innovativo ufficio mobile, inaugurato in piazza Marconi. Il nuovo mezzo, attrezzato per garantire un servizio diretto ai cittadini, è stato presentato alla comunità alla presenza del sindaco Giampiero Falzone e della comandante Sandra Neri. Un passo importante verso una maggiore sicurezza e vicinanza alla popolazione.

La polizia locale di Calderara accanto ai cittadini grazie al nuovo ufficio mobile. Il mezzo attrezzato è stato inaugurato in piazza Marconi, davanti al palazzo comunale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giampiero Falzone e della comandante della polizia locale Sandra Neri. "Ringrazio – ha detto il primo cittadino – la comandante Sandra Neri e gli operatori per aver sposato con entusiasmo questa nuova progettualità per Calderara. Stiamo parlando di una progettualità che mira a diversi obiettivi come il presidio del territorio, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della comunicazione". L' ufficio mobile è un veicolo attrezzato in dotazione ora alla polizia locale. E, secondo l'amministrazione comunale, consentirà di incrementare ulteriormente i servizi rivolti ai cittadini e garantirà un maggior presidio del territorio.

