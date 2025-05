Rimossa un’intera collina di rifiuti tra Tavola e Seano Discarica abusiva per scarti tessili

Un'enorme discarica abusiva di scarti tessili è stata rimossa tra Tavola e Seano, grazie all'ordine della procura della Repubblica di Prato. La collina di rifiuti, composta da 170 tonnellate di materiali accumulati nel tempo, ha finalmente trovato una soluzione, segnando un passo importante per la tutela ambientale nella zona dei Comuni Medicei.

Comuni Medicei (Prato), 14 maggio 2025 – Un’intera collina fatta di strati sedimentati di scarti tessili e di rifiuti che era spuntata nel tempo, al confine tra Tavola e Seano, è stata rimossa su ordine della procura della Repubblica di Prato. L’attività di rimozione dell’enorme cumulo di 170 tonnellate di immondizia e di ripristino del terreno è durata diversi mesi. A finire sotto processo per la maxi discarica abusiva è stato un 63enne ritenuto responsabile dello smaltimento illegale, situato in un terreno vicino all’Ombrone e al torrente Filimortula. E’ stata ultimata nei giorni scorsi, quindi, l’eliminazione dei rifiuti accumulati nel deposito abusivo nella zona industriale di Seano. Nella discarica erano state accumulate nel tempo le 170 tonnellate di residui, che avevano creato una collinetta alta tre metri, costituita anche da rifiuti speciali e pericolosi tra i quali scarti edili, ingombranti, Raee, bombole di gas, scarti tessili, oli esausti e vernici. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimossa un’intera collina di rifiuti tra Tavola e Seano. Discarica abusiva per scarti tessili

Seano, rimossa la collina dei rifiuti alta tre metri

La collina dei rifiuti abbandonati, cresciuta a Seano (Carmignano) fino a un'altezza di tre metri e poggiata su 500 metri quadrati, è stata rimossa definitivamente. Ne dà notizia la procura di Prato

Rimosse oltre 170 tonnellate di rifiuti abbandonati su un terreno

È stata completata la rimozione di rifiuti misti dall'esteso deposito incontrollato, realizzato dal 2023 nella campagna pratese, in località Seano (Prato) su un terreno agricolo adiacente a un

