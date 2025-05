Rimini 49enne evade ancora dai domiciliari in hotel | è il terzo tentativo in sei mesi

Un 49enne di Rimini continua a evadere dai domiciliari, questa volta in hotel, marcando il suo terzo tentativo in sei mesi. Sottoposto a questa misura per maltrattamenti in famiglia, l'uomo sembra non volere rispettare le restrizioni imposte dal giudice, sollevando preoccupazioni sulle misure di sicurezza attuate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Per la terza volta in sei mesi, un uomo di 49 anni ha tentato di evadere dagli arresti domiciliari, che stava scontando in una camera d’albergo, misura imposta dal giudice a seguito di maltrattamenti nei confronti della moglie. Secondo quanto riportato da RiminiToday, la fuga è stata scoperta dopo che alcuni clienti dell’hotel si sono lamentati del frastuono proveniente dalla stanza dell’uomo. A causa delle urla e della musica ad alto volume, il gestore ha deciso di chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, il 49enne si era già dileguato. La nuova fuga e l’intervento della polizia. Le segnalazioni parlavano di rumori molesti e schiamazzi provenienti dalla stanza dove il 49enne era ristretto. Una volta entrata nell’albergo, la polizia ha trovato la stanza vuota. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rimini, 49enne evade ancora dai domiciliari in hotel: è il terzo tentativo in sei mesi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimini, evade dai domiciliari, va in hotel e ascolta musica a tutto volume: arrestato

Secondo chiamamicitta.it: Nella serata di ieri, un uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia Locale per evasione dagli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando il gestore di un hotel in zona mare ha contattato la Mu ...

Evade ancora dai domiciliari: "Avevo un appuntamento con una donna"

Riporta newsrimini.it: Lo scorso 4 dicembre, mentre si calava dal secondo piano di un hotel di via Latina a Miramare, dove sta scontando gli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della moglie, era stato scamb ...

Il baccano in albergo, poi evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia Locale

Da newsrimini.it: Martedì un uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia Locale per evasione dagli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando il gestore di un hotel in zona mare ha contattato la Municipale segna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS L'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.