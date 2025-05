rihanna torna con il singolo friend of mine per il film dei puffi

Rihanna fa il suo atteso ritorno con il singolo "Friend of Mine", parte della colonna sonora del nuovo film dei Puffi. L’artista presta anche la voce a Puffetta, affiancata nel cast da Bonolis e Laurenti. In arrivo ad agosto in Italia, il film promette un mix di avventura e musica, con un'anteprima del brano già nel trailer.

Rihanna sarà la voce di Puffetta nel nuovo film dei Puffi (in uscita ad agosto in Italia, con le voci di Bonolis e Laurenti) e nella colonna sonora ci sarà anche un suo pezzo, il singolo Friend of Mine. Nel nuovo trailer del film si sente una breve anteprima del brano: “ Ooh, I think the word here is déjà-vu. Just me here tonight, but?you?feel like a?friend of mine. Fell like a friend of mine, oh friend?of mine “. A giudicare da questi pochi secondi sembra un pezzo allegro e orecchiabile, proprio come Oh La La, singolo che nel 2013 è stato rilasciato da Britney Spears per il film I Puffi 2. Un giornalista del The Sun ha ascoltato la canzone in anteprima e ha rivelato: “ Ha un ritornello molto ripetitivo e che funziona. Si tratta di un ascolto leggero e perfetto per l’estate, vi piacerà sicuramente “. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it