Rifiuti in via Sammartino

Via Sammartino continua a rappresentare un problema irrisolto per la nostra comunità. Dopo una segnalazione risalente a qualche settimana fa, mi trovo nuovamente a denunciare la situazione di incuria in cui versa questo tratto di strada. Oggi, 14 maggio, i cestini sono completamente stracolmi, contribuendo a un degrado sempre più evidente. È urgente un intervento.

