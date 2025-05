ridotta la pena ai fratelli erik e lyle menendez rendendoli idonei alla libertà condizionale

Un giudice di Los Angeles ha modificato la pena di Erik e Lyle Menendez, condannati all'ergastolo per l'omicidio dei loro genitori nel 1989. Ora, i due fratelli sono idonei per la libertà condizionale, aprendo la strada a una possibile revisione del loro caso e a una nuova speranza per il loro futuro.

Un giudice di Los Angeles ha ridotto la pena di Erik e Lyle Menendez, che stanno scontando l’ergastolo per gli omicidi dei loro genitori nel 1989 in una villa di Beverly Hills, rendendoli idonei alla libertà condizionale. Diversamente dalla precedente, la nuova pena prevede anche la possibilità di ottenere la libertà vigilata: la prima udienza di fronte alla commissione che dovrà decidere se concederla è prevista per il prossimo 13 giugno. La decisione del giudice di Los Angeles è stata pronunciata dopo mesi di ricorsi, in cui l’avvocato dei fratelli Erik e Lyle Menendez aveva cercato di ottenere una nuova sentenza e far cadere l’accusa di omicidio premeditato, cosa che avrebbe portato a un immediato rilascio: il giudice, però, non l’ha concesso. Il procuratore distrettuale si era opposto con veemenza a una pena inferiore, dicendo che i fratelli non erano stati riabilitati. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it