Riclassificazione Ateco 2025 un incontro in Camera di Commercio di Bergamo

Bergamo. La Camera di Commercio con una trentina di comuni della provincia un incontro per giovedì 15 maggio dalle 10 alle 13 in sala Sestini al Palazzo delle Contrattazioni sulla “Riclassificazione Ateco 2025. procedura per l’allineamento dei codici Ateco tra banca dati dell’Agenzia delle entrate e il Registro delle imprese”. L’appuntamento sarà aperto dal segretario generale della Camera di Commercio, Maria Paola Esposito, e saranno presenti i rappresentanti dei comuni, tra questi anche il presidente della Comunità Montana Valle Imagna. L’obiettivo dell’incontro è di supportare le piccole realtà garantendo, oltre alla gestione delle pratiche telematiche, anche il confronto con le altre Pubbliche Amministrazioni, la formazione degli addetti e degli utenti e l’aggiornamento tecnologico al nuovo Sistema Sportelli Unici (SSU) che diverrà obbligatorio il 25. 🔗Leggi su Bergamonews.it

