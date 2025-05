Ricercatori svizzeri creano un supermateriale vivente da un fungo | si può anche mangiare

I ricercatori svizzeri dell'EMPA hanno rivoluzionato il concetto di materiale con la creazione di un supermateriale vivente, derivato da un fungo commestibile. Questo innovativo materiale non solo respira e si adatta a diverse forme, ma è anche completamente biodegradabile, aprendo nuovi orizzonti nel campo della sostenibilità e dell'uso dei materiali naturali.

Un materiale che vive, respira e si può anche mangiare. I ricercatori svizzeri dell'EMPA (Laboratori Federali Svizzeri per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali) hanno sviluppato un nuovo tipo di materiale completamente biodegradabile e molto versatile. Derivato da un fungo commestibile, non solo è resistente e reattivo all'umidità, ma è anche commestibile e utile in svariati settori, dalla cosmetica alla sensoristica ambientale. Il materiale nasce dal micelio del fungo split-gill, un organismo già noto in cucina e presente su legni in decomposizione. Il micelio è la parte sotterranea del fungo, simile a una rete di filamenti, chiamati ife. Solitamente, per ottenere materiali dai funghi, questi filamenti vengono estratti, puliti e sottoposti a processi chimici per migliorarne le caratteristiche meccaniche.