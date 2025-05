Ricerca senza contratto a rischio i fondi europei

Una corsa contro il tempo per i ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie»: rischiano di dover restituire i fondi. La causa è la mancanza di contratti, una situazione che mette in pericolo i progetti di ricerca e l'innovazione, sollevando interrogativi sulla gestione del finanziamento europeo nel settore scientifico.

È una corsa contro il tempo quella dei ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie», molti rischiano di restituire i fondi. A determinare questa situazione è la mancanza di . Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Senza un nuovo contratto a rischio i finanziamenti Ue per la ricerca

Come scrive ilsole24ore.com: Appello congiunto della comunità scientifica al Parlamento per affiancare altri istituti per il pre-ruolo altrimenti rischiamo di perdere i fondi «Marie Curie» ...

Senza contratto i vincitori delle borse Ue Marie Curie, finanziamenti a rischio

Come scrive ansa.it: E' urgente un contratto per i vincitori delle borse europee Marie Curie, fra i più prestigiosi finanziamenti della Commissione Europea, che rischiano di non poter accedere ai fondi, stimati in Italia ...

A rischio i fondi europei per la ricerca -L’allarme di Cnr, Infn e Licei: “Con abolizione assegni di ricerca, manca il contratto”

Segnala ilfattoquotidiano.it: Decine di milioni di fondi europei per la ricerca destinati all’Italia sono a rischio perché, dopo l’abolizione degli assegni di ricerca – voluta in parte per attenuare il precariato – manca uno strum ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.