Riccardo Magi si traveste da fantasma alla Camera | protesta contro l’oscuramento del referendum

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha attirato l'attenzione della Camera durante il question time travestendosi da fantasma. La sua clamorosa protesta contro l'oscuramento del referendum ha suscitato scalpore, portandolo a essere allontanato dall'aula. Un gesto simbolico per denunciare la mancanza di trasparenza e partecipazione democratica.

Clamorosa protesta durante il question time: allontanato dall'aula. Travestito da fantasma, il segretario di +Europa Riccardo Magi ha fatto il suo ingresso nell'aula della Camera durante il question time, attirando l'attenzione di tutti i presenti. Il gesto simbolico voleva denunciare il silenzio delle istituzioni e l'invito all'astensione in vista del referendum dell'8 e 9 giugno. Magi è stato allontanato dai funzionari dell'aula, ma prima di essere scortato fuori ha lanciato un messaggio diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente in quel momento: "Se lo ricorda, presidente, quando accusava i governi di silenziare i referendum? Era il 2016 e il 2022", ha dichiarato, riferendosi a precedenti posizioni della premier sul tema della partecipazione referendaria.

