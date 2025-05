Riccardo Magi fantasma sceneggiata in aula | espulso

Riccardo Magi ha fatto scalpore in Aula, presentandosi vestito da fantasma con la scritta "referendum". Durante il premier time, la curiosa sceneggiata ha portato all’espulsione del deputato di +Europa da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La sinistra si è ritrovata al centro di una polemica che sfida i limiti del ridicolo.

La sinistra si copre di ridicolo. Letteralmente. Anche in Aula. Accade durante il premier time. Riccardo Magi è stato infatti espulso direttamente dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il deputato di +Europa si è presentato nell'emiciclo vestito da fantasma con su la scritta "referendum". Il motivo? La sua protesta contro il silenzio sulla questione referendaria. "Non si può stare in aula vestito così", lo ha redarguito il presidente della Camera mentre Magi veniva poi portato fuori dai commessi. La scelta fatta da Magi - viene spiegato - è stata dettata dal fatto che + Europa non ha potuto rivolgere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la sua interrogazione in quanto, per regolamento, spettava all'altra componente del gruppo Misto, le minoranze linguistiche. Magi avrebbe interrogato Meloni, durante il premier time, sul referendum denunciando la mancata informazione data dalla Rai sui quesiti e sugli inviti rivolti da maggioranza ed esponenti del governo a non recarsi a votare l'8 e il 9 giugno. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Riccardo Magi "fantasma", sceneggiata in aula: espulso

Ne parlano su altre fonti

Referendum, la protesta di Magi vestito da fantasma in Aula. Espulso e portato via di peso

ilgiornale.it scrive: Il deputato di +Europa Riccardo Magi entra nell'Aula della Camera vestito da Fantasma in occasione del Premier time, in segno di protesta sulla scarsa informazione sui referendum di giugno. Il Preside ...

Magi in Aula vestito da fantasma protesta contro invito ad astensione al referendum, espulso di peso

Come scrive ilgiornale.it: Il deputato di +Europa Riccardo Magi entra nell'Aula della Camera vestito da Fantasma in occasione del Premier time. Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana lo espelle e viene portato via di peso, ...

Il “fantasma del referendum” irrompe in Aula: il video di Riccardo Magi è virale

Secondo msn.com: Riccardo Magi si traveste da fantasma alla Camera per protestare contro la premier Giorgia Meloni: il video durante il question time.

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Purtroppo ha finito la sua battaglia. L'italiano Tiktoker Riccardo Coman aveva solo 17 anni ed era originario di Bergamo.