Riarmo Meloni smaschera Conte Duello con la Schlein sulla sanità | Mente per propaganda

Il riarmo di Meloni smaschera Conte, dando vita a un acceso duello con la Schlein sulla sanità. Le polemiche si intensificano, compresa quella sulle spese militari. La premier sottolinea il rispetto per le forze dell'ordine, mentre il deputato Magi, vestito da fantasma, aggiunge una nota di satira al dibattito politico infuocato.

Botta e risposta sulle spese militari. La premier: "Finché saremo noi al governo non ci sarà libertà di insultare o malmenare le forze dell'ordine". Il deputato di +Europa Magi vestito da fantasma 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riarmo, Meloni smaschera Conte. Duello con la Schlein sulla sanità: "Mente per propaganda"

Cosa riportano altre fonti

Conte a Meloni: Con piano di riarmo Italia ha un cappio al collo, perchè si è fatta fregare in Ue?

ilgiornale.it scrive: “Lei ha dato priorità alle armi, rispetto invece ai bisogni, alle urgenze dei cittadini, delle imprese, delle famiglie che continua a disconoscere.” Così il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Co ...

"Ora antimilitarista, prima era un altro". Meloni smaschera Conte in Aula

Come scrive msn.com: Botta e risposta sulle spese militari. La premier: "Finché saremo noi al governo non ci sarà libertà di insultare o malmenare le forze dell'ordine". Il deputato di +Europa Magi vestito da fantasma ...

Conte a Meloni: Lei agisce sempre senza mandato del Parlamento sia su riarmo che su Gaza

Secondo quotidiano.net: (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 “C'è un aspetto cruciale: lei agisce senza mandato, il Parlamento qui non ha votato. Il governo, la Lega non vuole il piano di riarmo. Gli italiani vogliono rispos ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni alla Camera sotto pressione: sanità, riarmo, riforme e Gaza al centro del dibattito

Giorgia Meloni affronta oggi il Premier Time alla Camera tra interrogazioni su sanità pubblica, piano di riarmo europeo, politica estera e rilancio economico.